У кормы танкера «Волгонефти» от мазута очистили около 400 м береговой линии

«Вторые сутки оказываем помощь в ликвидации ЧС на берегу. Работа ведется в круглосуточном режиме. На данный момент очищено порядка 400 м береговой линии», — приводят в оперштабе слова генерального директора наливного терминала ОТЭКО Павла Быкова.
Он уточнил, что на данный момент акватория полностью перекрыта боновыми заграждениями для исключения выхода мазута из прибрежной зоны, работа ведется до полного устранения последствий.
В пятницу была обнаружена утечка нефтепродуктов с кормы «Волгонефти-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Минтранс РФ уточнял, что площадь пятна нефтепродуктов составляет около 2,8 тыс. кв. м. По данным оперштаба Кубани, протяженность загрязнения составляла 300 м, его оперативно локализуют боновыми заграждениями. Для проведения работ с берега была обустроена дорога, прокладка которой продолжается в субботу.