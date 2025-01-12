Мужчина упал с высоты 15-этажного дома в воду во время парасейлинга

Инцидент произошел 5 января на пляже Карон. 31-летний таец по имени Патомпонг, работа которого заключалась в сопровождении туристов на опасном аттракционе, отправился в очередной полет. В какой-то момент он попытался совершить сложный маневр, держась за веревку парашюта руками и используя ноги для поддержки туриста. В итоге Патомпонг потерял равновесие и упал с парасейла, ударившись о воду с большой силой. Сообщается, что пострадавший рухнул с высоты, сравнимой с высотой 15-этажного здания.