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В Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют свыше 150 тысяч человек

Погибли не 11 человек, ещё 13 человек пропали без вести.

Источник: Аргументы и факты

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес коснулись примерно 153 тысяч человек, заявил окружной шериф Роберт Луна.

«Примерно 153 тысячам жителям предписано эвакуироваться, угроза сохраняется для 57 тысяч строений, для 166 тысяч человек действует предупреждение о возможной эвакуации», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

Луна добавил, что в результате природных пожаров погибли не менее 11 человек. Ещё 13 человек пропали без вести.

«Восемь человек погибли из-за пожара в районе Итон, три — из-за возгорания в Пэлисейдс. Кроме того, 13 человек числятся пропавшими без вести», — рассказал шериф.

Он также отметил, что «активное расследование» причин возникновения пожаров продолжается при участии Федерального бюро расследований.

По информации метеорологов, причиной распространения огня является сухая и ветреная погода.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи.