В Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют свыше 150 тысяч человек

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес коснулись примерно 153 тысяч человек, заявил окружной шериф Роберт Луна.
«Примерно 153 тысячам жителям предписано эвакуироваться, угроза сохраняется для 57 тысяч строений, для 166 тысяч человек действует предупреждение о возможной эвакуации», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.
Луна добавил, что в результате природных пожаров погибли не менее 11 человек. Ещё 13 человек пропали без вести.
«Восемь человек погибли из-за пожара в районе Итон, три — из-за возгорания в Пэлисейдс. Кроме того, 13 человек числятся пропавшими без вести», — рассказал шериф.
Он также отметил, что «активное расследование» причин возникновения пожаров продолжается при участии Федерального бюро расследований.
По информации метеорологов, причиной распространения огня является сухая и ветреная погода.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи.