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В Киеве заявили о работе средств ПВО

Предупреждение об угрозе с воздуха в городе не действует.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны работают в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».

Украинские журналисты отметили, что в Киеве не включены сирены.

«Предупреждение об угрозе с воздуха в городе не действует», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха звучит в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, сирены включены в Черкасской области.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области был нанесён удар по военному аэродрому Мартыновка.

Также стало известно о взрывах в Полтавской области.