В Киеве заявили о работе средств ПВО

Средства противовоздушной обороны работают в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».
Украинские журналисты отметили, что в Киеве не включены сирены.
«Предупреждение об угрозе с воздуха в городе не действует», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха звучит в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, сирены включены в Черкасской области.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области был нанесён удар по военному аэродрому Мартыновка.
Также стало известно о взрывах в Полтавской области.