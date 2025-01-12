В Киеве заявили о работе средств ПВО

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха звучит в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, сирены включены в Черкасской области.