В Курске уволят охранника школы, которую хотел поджечь подросток

Напомним, 10 января в Курске подросток в балаклаве проник в школу с молотком. Он разбил стекло входной двери и, убегая, оставил сумку у входа, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Вскоре его задержали. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело.