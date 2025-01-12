В Курске уволят охранника школы, которую хотел поджечь подросток

«Директор ЧОО, которое охраняет школу № 54, заверил, что предприятие проведёт весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят», — написал Хинштейн.
Также охранная организация проведёт переподготовку сотрудников, при возможности увеличит количество постов охраны и оплатит дополнительные меры безопасности в школах. Как подчеркнул Хинштейн, Росгвардия с согласия прокуратуры уже с понедельника начнёт проверку всех частных охранных структур, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях, включая детские сады, школы, вузы и колледжи.
Напомним, 10 января в Курске подросток в балаклаве проник в школу с молотком. Он разбил стекло входной двери и, убегая, оставил сумку у входа, в которой были найдены два ножа и бутылка с горючей жидкостью. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Вскоре его задержали. Существует вероятность, что он мог состоять в опасной группе в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело.