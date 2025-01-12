Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman

«Операция прошла успешно, авианосец был вынужден покинуть зону операции и передислоцироваться на самый север Красного моря», — сказал представитель ВС хуситов Яхья Сариа, а также отметил, что это уже пятый удар по авианосцу за время его нахождения в Красном море.