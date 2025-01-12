Захарова уличила власти США в противоречии собственным законам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила власти США в «мракобесном лицемерии» и противоречии собственному законодательству. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Таким образом дипломат прокомментировала сообщения о том, что в Калифорнии наблюдается нехватка техники и квалифицированных пожарных для борьбы с природными пожарами, что вынуждает власти штата прибегать к помощи заключённых. Около 900 осуждённых были привлечены к тушению огня, и теперь почти треть участников операций составляют преступники.
Захарова охарактеризовала использование заключённых для тушения пожаров как «лицемерие», указывая на то, что правительство США приняло ряд законов, направленных на защиту прав человека и предотвращение принудительного труда. В частности, в 2021 году был принят Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров.
«В этой связи возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии, частных компаний и простых американцев за использование труда заключённых при тушении пожаров?» — написала она.
Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом за несколько месяцев до масштабных лесных пожаров сократил финансирование программы пожарной безопасности на 101 млн долларов.