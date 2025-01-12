Захарова уличила власти США в противоречии собственным законам

Таким образом дипломат прокомментировала сообщения о том, что в Калифорнии наблюдается нехватка техники и квалифицированных пожарных для борьбы с природными пожарами, что вынуждает власти штата прибегать к помощи заключённых. Около 900 осуждённых были привлечены к тушению огня, и теперь почти треть участников операций составляют преступники.