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Конфликт со стрельбой произошел в подъезде дома на юге Москвы

Мужчина выстрелил в знакомого из огнестрельного оружия в ходе конфликта в подъезде дома на ул. Кировоградская. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Главного управления МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«В ОМВД России по району Чертаново Южное Москвы поступило сообщение об огнестрельном ранении в подъезде одного из домов на ул. Кировоградская. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. Полицейскими установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигурант заключен под стражу.