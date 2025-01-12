Конфликт со стрельбой произошел в подъезде дома на юге Москвы

«В ОМВД России по району Чертаново Южное Москвы поступило сообщение об огнестрельном ранении в подъезде одного из домов на ул. Кировоградская. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. Полицейскими установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов в сторону оппонента, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.