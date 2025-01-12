Количество пострадавших при столкновении трамваев во Франции увеличилось

Уточняется, что пострадавшие находятся «в относительно тяжелом состоянии», 15 человек были госпитализированы. Оба водителя трамваев не пострадали.
Авария произошла на остановке центрального вокзала. Изначально сообщалось о 30 пострадавших. На месте работают 130 пожарных и службы гражданской безопасности. Министр транспорта Франции Филипп Табаро отметил, что проводится расследование для выяснения обстоятельств аварии.
Ранее в Перми столкнулись два трамвая. В результате происшествия пострадал 21 человек, в том числе двое детей.