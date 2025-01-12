Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

«Два самолета, принадлежащие Министерству обороны Мексики, Hercules и Sparta, прибыли в международный аэропорт Лос-Анджелеса в 13:45 по местному времени (0:45 12 января мск — прим. ТАСС)», — отметили в дипломатическом ведомстве.
Ранее на странице Национальной лесной комиссии Мексики в Х сообщалось, что в Калифорнию на борьбу с лесными пожарами отправляются 30 мексиканских спасателей.
«Мы отправляем 30 спасателей Национальной лесной комиссии в Калифорнию, США, чтобы помочь в борьбе с пожарами, которые полыхают в округе Лос-Анджелес. До их пор активны шесть очагов возгорания. Наш персонал будет направлен на борьбу с одним из этих очагов», — отметил представитель ведомства в опубликованном видеоролике.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона.
Президент США Джо Байден ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.