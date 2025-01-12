Мексиканские спасатели прилетели в Калифорнию для тушения лесных пожаров

«Мы отправляем 30 спасателей Национальной лесной комиссии в Калифорнию, США, чтобы помочь в борьбе с пожарами, которые полыхают в округе Лос-Анджелес. До их пор активны шесть очагов возгорания. Наш персонал будет направлен на борьбу с одним из этих очагов», — отметил представитель ведомства в опубликованном видеоролике.