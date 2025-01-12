Грузинская полиция задержала на акции протеста в Батуми десять человек

По данным грузинских телекомпаний, активисты были задержаны у здания главного управления полиции Батуми. Между участниками акции и полицейскими на месте произошли стычки. Ситуация переросла в физическое противостояние между полицией и протестующими после того, как из числа задержанных были освобождены четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Протестующие потребовали от сотрудников правоохранительных органов объяснить, почему произошло задержание, за этим последовало словесное, а затем и физическое столкновение.