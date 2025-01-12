На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

«В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. 12 человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса», — пишет портал.
Отмечается, что полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих.
По данным портала, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.
Как уточняется, протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требуют прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.