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На акции протеста в Нидерландах задержали около 700 человек

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. На акции протеста климатических активистов, проходившей на автотрассе в районе Гааги, задержали около 700 человек, сообщает портал DutchNews.

Источник: AP 2024

«В общей сложности около 700 человек были задержаны и увезены на автобусе к футбольному стадиону АДО Ден Хааг, где их отпустили. 12 человек были арестованы за другие правонарушения, включая подстрекательство, и направлены в полицейский участок для допроса», — пишет портал.

Отмечается, что полиция Гааги применила водомет для разгона протестующих.

По данным портала, власти не выдавали разрешения на проведение мероприятия на этой автотрассе и просили организаторов перенести его в другое место.

Как уточняется, протестующие во главе с движением Extinction Rebellion требуют прекращения субсидирования властями Нидерландов использования ископаемых источников топлива.