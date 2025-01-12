Бывшего замминистра обороны Британии поймали на подставной встрече с 15-летним подростком

«Айвор Каплин сегодня был пойман охотниками на педофилов. Сообщается, что он пытался организовать встречу с подростком 15 лет, с которым накануне вёл непристойную переписку», — заявляют СМИ.
Чиновника задержали на железнодорожной станции в Брайтоне, где он якобы собирался встретиться с несовершеннолетним. Сам Каплин отрицает обвинения, утверждая, что не имел намерений на сексуальные контакты с подростком.
Представители полиции Сассекса подтвердили газете, что арестовали мужчину в возрасте 66 лет, который сейчас находится под стражей.
Не так давно известный фотограф из Киева Александр Ктиторчук получил более 12 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних и съёмку порнографии с их участием. Преступник принуждал подростков к участию в откровенных фотосессиях, используя уговоры и психологическое давление.