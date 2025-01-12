Бывшего замминистра обороны Британии поймали на подставной встрече с 15-летним подростком

Не так давно известный фотограф из Киева Александр Ктиторчук получил более 12 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних и съёмку порнографии с их участием. Преступник принуждал подростков к участию в откровенных фотосессиях, используя уговоры и психологическое давление.