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Бывшего замминистра обороны Британии поймали на подставной встрече с 15-летним подростком

Бывшего замминистра обороны Британии Айвора Каплина задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщило издание Sun.

«Айвор Каплин сегодня был пойман охотниками на педофилов. Сообщается, что он пытался организовать встречу с подростком 15 лет, с которым накануне вёл непристойную переписку», — заявляют СМИ.

Чиновника задержали на железнодорожной станции в Брайтоне, где он якобы собирался встретиться с несовершеннолетним. Сам Каплин отрицает обвинения, утверждая, что не имел намерений на сексуальные контакты с подростком.

Представители полиции Сассекса подтвердили газете, что арестовали мужчину в возрасте 66 лет, который сейчас находится под стражей.

Не так давно известный фотограф из Киева Александр Ктиторчук получил более 12 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних и съёмку порнографии с их участием. Преступник принуждал подростков к участию в откровенных фотосессиях, используя уговоры и психологическое давление.