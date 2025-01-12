Sun: экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилии

Несколько месяцев назад членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено из-за неуточненных обвинений, которые, как стало известно позже, оказались серьезными. Полиция подтвердила, что 66-летний Каплин был арестован 11 января и в настоящее время проводится расследование по данному делу.