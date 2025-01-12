Sun: экс-замминистра обороны Британии задержали по подозрению в педофилии

Бывший заместитель министра обороны Великобритании Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей, сообщает издание Sun.
В публикации говорится, что Каплин, который также является бывшим членом парламента, был задержан в результате расследования, связанного с серьезными обвинениями, которые он категорически отрицает.
Согласно информации, в интернете появилось видео, на котором человек, представившийся Каплином, был задержан полицией и надет на него наручники на улице. Это событие привлекло внимание общественности и вызвало широкий резонанс в СМИ.
Несколько месяцев назад членство Каплина в правящей Лейбористской партии было приостановлено из-за неуточненных обвинений, которые, как стало известно позже, оказались серьезными. Полиция подтвердила, что 66-летний Каплин был арестован 11 января и в настоящее время проводится расследование по данному делу.
Ранее сообщалось, что следователи проверяют сообщение о банде педофилов в Перми, которая шантажирует девочек 8−12 лет. Проверку взял на особый контроль руководитель следственного управления Денис Головкин.