NBC: число жертв пожаров в Калифорнии достигло 13

По ее сведениям, восемь человек погибли в зоне пожара «Итон», еще пять — на территории, охваченной пожаром «Палисейдс». Ранее окружной шериф Роберт Луна сообщал о 11 погибших и 13 числящихся пропавшими без вести.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона.
Президент США Джо Байден ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.