При взрыве на станции по продаже бытового газа в Йемене погибли семь человек

Взрыв на газовой станции в Йемене. Видео © X / Benefit News.
Об этом сообщили местные представители здравоохранения. Причины происшествия пока не разглашаются. Город находится в юго-западной части центрального региона страны. Здесь функционирует небольшой аэропорт.
Ранее представители хуситов Йемена заявили об атаке на американское судно USS Harry Truman в Красном море. В течение последних суток, по его словам, йеменские войска, задействовав ракетные и беспилотные технологии, предприняли совместное наступление в северных водах Красного моря.