В Индонезии произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Хальмахера произошло извержение вулкана Ибу. Об этом сообщает URA.ru.
В результате извержения в атмосферу выбросились облака дыма и пепла, достигнув высоты около четырех километров, а из кратера вулкана начала вытекать лава.
Вулкан Ибу считается одним из самых активных в стране, и его извержения не редкость. На острове Хальмахера проживает около 700 тысяч человек. Местные власти уже начали оценивать ситуацию и готовятся к возможным мерам по обеспечению безопасности жителей.
Ранее в Сети были обнародованы кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях. В связи с извержением вулкана был объявлен красный код авиационной опасности.