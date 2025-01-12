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В Индонезии произошло извержение вулкана

В результате извержения в атмосферу выбросились облака дыма и пепла.

Источник: Аргументы и факты

На индонезийском острове Хальмахера произошло извержение вулкана Ибу. Об этом сообщает URA.ru.

В результате извержения в атмосферу выбросились облака дыма и пепла, достигнув высоты около четырех километров, а из кратера вулкана начала вытекать лава.

Вулкан Ибу считается одним из самых активных в стране, и его извержения не редкость. На острове Хальмахера проживает около 700 тысяч человек. Местные власти уже начали оценивать ситуацию и готовятся к возможным мерам по обеспечению безопасности жителей.

Ранее в Сети были обнародованы кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях. В связи с извержением вулкана был объявлен красный код авиационной опасности.