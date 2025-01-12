В Йемене 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС и газохранилища

Взрыв, произошедший в районе Захер, вызвал цепную реакцию, в результате которой загорелись две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.
В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку мирные жители пытались покинуть горящий комплекс.
По словам представителя местного правительства, в результате взрыва на заправочной станции по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.
«Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной», — проинформировало Yemen Online.
Ранее, 17 декабря 2024 года, один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на АЗС в Узбекистане. В УЧС уточнили, что сотрудники экстренных служб локализовали и потушили возгорание на АЗС. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.