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В Йемене 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС и газохранилища

В провинции Эль-Байда в Йемене 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва автомобильной заправочной станции (АЗС) и газохранилища. Об этом 12 января сообщило Yemen Online.

Источник: Reuters

Взрыв, произошедший в районе Захер, вызвал цепную реакцию, в результате которой загорелись две соседние заправочные станции и близлежащие коммерческие склады.

В момент взрыва на заправке было много клиентов, что привело к хаосу, поскольку мирные жители пытались покинуть горящий комплекс.

По словам представителя местного правительства, в результате взрыва на заправочной станции по меньшей мере 10 человек и более 65 получили ранения.

«Власти всё еще расследуют причину взрыва, которая остается неясной», — проинформировало Yemen Online.

Ранее, 17 декабря 2024 года, один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на АЗС в Узбекистане. В УЧС уточнили, что сотрудники экстренных служб локализовали и потушили возгорание на АЗС. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.