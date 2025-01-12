В Йемене 10 человек погибли и 65 ранены в результате взрыва АЗС и газохранилища

Ранее, 17 декабря 2024 года, один человек погиб и четверо пострадали при взрыве на АЗС в Узбекистане. В УЧС уточнили, что сотрудники экстренных служб локализовали и потушили возгорание на АЗС. Причиной взрыва стали нарушения технологического процесса и правил техники безопасности при сливе сжиженного газа.