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В Сети появились кадры мощного взрыва на газохранилище в Йемене

Погибли семь человек, ещё свыше 60 человек получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

Момент мощного взрыва на газохранилище в Йемене попал на видео, соответствующие кадры обнародованы в Сети.

Инцидент случился в провинции Эль-Байда. Взрыв прогремел на одной из станций по продаже бытового газа. На кадрах запечатлены пламя и густой чёрный дым.

По данным СМИ, жертвами ЧП стали семь человек, ещё свыше 60 человек получили травмы.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Причина взрыва устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Турции в жилом доме прогремел взрыв. По словам губернатора провинции Коджаэли Ильхами Акташа, причиной взрыва могла стать утечка газа.