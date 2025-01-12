В Сети появились кадры мощного взрыва на газохранилище в Йемене

Момент мощного взрыва на газохранилище в Йемене попал на видео, соответствующие кадры обнародованы в Сети.
Инцидент случился в провинции Эль-Байда. Взрыв прогремел на одной из станций по продаже бытового газа. На кадрах запечатлены пламя и густой чёрный дым.
По данным СМИ, жертвами ЧП стали семь человек, ещё свыше 60 человек получили травмы.
В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Причина взрыва устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Турции в жилом доме прогремел взрыв. По словам губернатора провинции Коджаэли Ильхами Акташа, причиной взрыва могла стать утечка газа.