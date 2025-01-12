Комсомольчанин сбил 10-летнего ребёнка на переходе и скрылся, его ищет ГАИ

Авария произошла 11 января около 15:06 в районе дома 51 по улице Кирова. 10-летний ребёнок шёл по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, когда на перекрёсток Кирова и Красногвардейской вылетел неустановленный водитель. Он не стал тормозить, проехал школьнику прямо по ноге и скрылся с места аварии.