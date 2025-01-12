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Комсомольчанин сбил 10-летнего ребёнка на переходе и скрылся, его ищет ГАИ

Мальчик получил травму ноги, ему назначено амбулаторное лечение.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре разыскивают очевидцев ДТП, в котором водитель переехал ребёнку ногу и скрылся. Об этом сообщил официальный Telegram-канал городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 11 января около 15:06 в районе дома 51 по улице Кирова. 10-летний ребёнок шёл по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, когда на перекрёсток Кирова и Красногвардейской вылетел неустановленный водитель. Он не стал тормозить, проехал школьнику прямо по ноге и скрылся с места аварии.

В результате ДТП мальчик получил травму, ему назначено амбулаторное лечение. Виновник случившегося не информировал ГАИ о происшествии, его личность в данный момент выясняется.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает видеозаписями с места события, обратиться по адресу: улица Вокзальная, 14, или позвонить в дежурную часть по телефону: 8 (4217) 52−44−88. Конфиденциальность гарантируется.