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NBC: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Восемь человек погибли в зоне пожара «Итон».

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших в результате пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 13 человек, сообщает NBC.

По данным телеканала, восемь человек погибли в зоне пожара «Итон», ещё пять — на территории, охваченной пожаром «Палисейдс». Речь идёт об округе Лос-Анджелес.

Сведения о пропавших без вести в сообщении не приводятся.

Напомним, окружной шериф Роберт Луна подтвердил, что жертвами ЧП стали 11 человек. Ещё не менее 11 человек числятся пропавшими без вести.

По последним данным, площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тысячи гектаров. Огонь разрушил свыше 12,3 тысячи зданий. В частности, сгорели дома сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, а также актёра и режиссёра Мела Гибсона.

Байден назвал пожары в Калифорнии «самыми масштабными и разрушительными» в истории штата.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи.

Окружной шериф Роберт Луна заявил, что в Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют свыше 150 тысяч человек.