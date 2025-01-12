NBC: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Количество погибших в результате пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 13 человек, сообщает NBC.
По данным телеканала, восемь человек погибли в зоне пожара «Итон», ещё пять — на территории, охваченной пожаром «Палисейдс». Речь идёт об округе Лос-Анджелес.
Сведения о пропавших без вести в сообщении не приводятся.
Напомним, окружной шериф Роберт Луна подтвердил, что жертвами ЧП стали 11 человек. Ещё не менее 11 человек числятся пропавшими без вести.
По последним данным, площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тысячи гектаров. Огонь разрушил свыше 12,3 тысячи зданий. В частности, сгорели дома сына действующего американского лидера Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, а также актёра и режиссёра Мела Гибсона.
Байден назвал пожары в Калифорнии «самыми масштабными и разрушительными» в истории штата.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи.
Окружной шериф Роберт Луна заявил, что в Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют свыше 150 тысяч человек.