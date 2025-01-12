В Йемене при взрыве в провинции Эль-Байда погибли семь человек

В результате взрыва на газовой станции в провинции Эль-Байда, расположенной в центральном Йемене, погибли семь человек. Об этом сообщает источник в местной администрации, уточняя, что инцидент произошел в районе Эн-Насифа.
Взрыв вызвал мощный пожар, из-за которого пострадали 65 человек, 15 из которых находятся в критическом состоянии.
По информации источника, взрыв повредил более 20 автомобилей, находившихся вблизи места происшествия. Местные власти уже начали расследование, чтобы выяснить причины случившегося.
Ранее сообщалось, что в Турции в жилом доме прогремел взрыв. По словам губернатора провинции Коджаэли Ильхами Акташа, причиной взрыва могла стать утечка газа.