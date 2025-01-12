Вместо машины воздух: мошенники обманули жителей Хабаровского края при покупках в интернете

В поселке Эльбан Хабаровского края двое местных жителей попались на уловки продавцов из Сети. Они хотели приобрести мотобуксировщик и автомобиль, но остались без товара и денег. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
46-летний мужчина увидел объявление о продаже мотобуксировщика и перевел продавцу 37 тысяч рублей. После этого связь с продавцом прекратилась.
Похожая ситуация произошла с 29-летней женщиной, которая хотела купить автомобиль за 147 тысяч рублей.
«Как только женщина отправила предоплату 30 тысяч рублей, номер продавца оказался недоступен», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.
Кибермошенники в Хабаровском крае за неделю обманули 31 человека. Жители лишились больше шести миллионов рублей.