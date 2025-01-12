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Вместо машины воздух: мошенники обманули жителей Хабаровского края при покупках в интернете

Мошенники обманули на крупную сумму двух жителей Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Эльбан Хабаровского края двое местных жителей попались на уловки продавцов из Сети. Они хотели приобрести мотобуксировщик и автомобиль, но остались без товара и денег. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

46-летний мужчина увидел объявление о продаже мотобуксировщика и перевел продавцу 37 тысяч рублей. После этого связь с продавцом прекратилась.

Похожая ситуация произошла с 29-летней женщиной, которая хотела купить автомобиль за 147 тысяч рублей.

«Как только женщина отправила предоплату 30 тысяч рублей, номер продавца оказался недоступен», — рассказали в ОМВД России по Амурскому району.

Кибермошенники в Хабаровском крае за неделю обманули 31 человека. Жители лишились больше шести миллионов рублей.