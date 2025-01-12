Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 13 человек

Напомним, 7 января в Лос-Анджелесе начался пожар. Власти эвакуировали жителей района Пасифик-Палисейдс, где живут звёзды Голливуда. К 9 января огонь охватил 10 тысяч гектаров. В регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, смертоносный пожар стал результатом поджога, виновного уже задержали. Многие знаменитости лишились крова. В ночь на 12 число поступила информация о том, что пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь домов, принадлежавших украинским генералам. Общая стоимость повреждённого имущества составляет около 90 миллионов долларов.