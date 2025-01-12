Хабаровчанка попалась на мошенничестве с туристическими путёвками

Полицейские завершили расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении 34-летней жительницы города Хабаровска, обвиняемой в серии мошенничеств с продажей туристических путёвок. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным правоохранителей, преступления были совершены в период с февраля 2022 по август 2023 года.
По информации пресс-службы регионального управления МВД России, женщина являлась одновременно учредителем и директором туристической компании, офис которой располагался в центре Хабаровска. Подсудимая заключала договоры на продажу туров и с потерпевших, согласно документам, брала полную предоплату. Только вот свои обязательства она выполняла.
— Никаких дальнейших шагов по бронированию отелей, приобретению авиабилетов, оплату медицинских страховок не предпринимала. Денежные средства злоумышленница похищала и тратила на личные цели, — рассказали нашему корреспонденту в управлении МВД России по Хабаровскому краю.
В отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и проведён полный комплекс следственных действий. Так, правоохранители изъяли и проанализировали финансово-хозяйственную документацию турфирмы — общий объём материалов составил 30 томов. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на оргтехнику и банковские счета компании.
Следователи установили причастность обвиняемой к хищению у 40 клиентов порядка 11 миллионов рублей. Жертвами злоумышленницы стали жители Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Московской областей. В ходе расследования женщина частично компенсировала потерпевшим около 5 миллионов 900 тысяч рублей. В настоящее время хабаровчанка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.