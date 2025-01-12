Хабаровчанка попалась на мошенничестве с туристическими путёвками

Следователи установили причастность обвиняемой к хищению у 40 клиентов порядка 11 миллионов рублей. Жертвами злоумышленницы стали жители Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Московской областей. В ходе расследования женщина частично компенсировала потерпевшим около 5 миллионов 900 тысяч рублей. В настоящее время хабаровчанка отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.