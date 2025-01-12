В Приморье под колесами иномарки погибли два человека

Буквально несколько недель назад на этом же участке, по словам местных, насмерть сбили женщину-пешехода. ДТП также произошло в темное время суток. Люди уверены, трагедия не раз повторится, если этот участок дороги так и останется без света, а пешеходы не начнут заботиться о своей безопасности.