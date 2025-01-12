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В Приморье под колесами иномарки погибли два человека

Люди переходили дорогу в темное время суток, рулевой их не увидел.

Источник: Комсомольская правда

В приморском поселке городского типа Смоляниново в темное время суток на пешеходном переходе водитель насмерть сбил двух человек. На этом участке дороги нет освещения, на людях также отсутствовали светоотражающие элементы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Буквально несколько недель назад на этом же участке, по словам местных, насмерть сбили женщину-пешехода. ДТП также произошло в темное время суток. Люди уверены, трагедия не раз повторится, если этот участок дороги так и останется без света, а пешеходы не начнут заботиться о своей безопасности.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как сразу три автомобиля столкнулись на трассе в Смоляниново. Две машины улетели в кювет, одна перевернулась на крышу. У третьего авто сильные повреждения передней части. Все участники ДТП чудом выжили.