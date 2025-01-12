В Колумбии в результате крушения самолета погибли десять человек

Отмечается, что самолет, исчезнувший с радаров в середине прошлой недели, был найден спустя несколько дней в лесистой местности на северо-западе страны. Кроме того, спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, мешающими использованию вертолетов. Несмотря на это, управление гражданской авиации Колумбии уже приступило к расследованию причин авиакатастрофы.