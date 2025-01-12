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В Колумбии в результате крушения самолета погибли десять человек

В Колумбии в результате крушения самолета погибли десять человек — два члена экипажа и восемь пассажиров. Об этом в соцсети X заявил чиновник из администрации департамента Антьокия Карлос Риос Пуэрта.

Источник: Аргументы и факты

«К сожалению, выживших нет. На месте работают десятки спасателей. Мы ищем тела и координируемся с полицией для их опознания», — сообщил он.

Отмечается, что самолет, исчезнувший с радаров в середине прошлой недели, был найден спустя несколько дней в лесистой местности на северо-западе страны. Кроме того, спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями, мешающими использованию вертолетов. Несмотря на это, управление гражданской авиации Колумбии уже приступило к расследованию причин авиакатастрофы.