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Россиянин снял с уснувшей в сугробе женщины шубу и тут же продал соседу

В Ижевске мужчина увидел в сугробе спящую нетрезвую женщину, после чего ограбил её, забрав норковую шубу и телефон. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии. Полиция уже задержала подозреваемого, свою вину он признал.

Источник: Life.ru

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража) по факту хищения у местной жительницы норковой шубы и мобильного телефона. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего неработающего, ранее судимого мужчину», — уточнили в ведомстве.

Всё произошло в декабре 2024 года. Мужчина поднял пьяную женщину из сугроба и отвёл к себе в общежитие. Там он достал из кармана её шубы телефон и тут же продал соседу. В это время потерпевшая начала приходить в себя, она возмутилась. Тогда злоумышленник снял с неё шубу и продал тому же приятелю, а незнакомку выгнал на улицу. Протрезвевшая женщина обратилась в полицию, сумма ущерба составила 86 тысяч рублей. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. Суд отправил его под арест.

Ранее сообщалось, что томские полицейские задержали мужчину, который дважды напал на почтальонов с целью похищения у них денег, предназначенных для выплат местным пенсионерам. Вора оперативно задержали. Им оказался житель посёлка Зональная Станция. В его жилище при обыске обнаружили часть похищенных денег — 400 тысяч. Похититель пенсий признался, что успел потратить 200 тысяч на собственные нужды.