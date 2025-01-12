Глава хабаровской турфирмы обманула 40 клиентов и присвоила 11 миллионов рублей

Ранее Life.ru рассказывал о том, как до похожей схемы «заработка» додумалась автор йога-туров из Петербурга. Дамочка собрала группу для поездки в Индию, собрала с людей деньги и пообещала купить билеты, а также забронировать номера в отеле. Полёт должен был проходить с пересадкой в ОАЭ, но на месте выяснилось, что билеты взяты только до Эмиратов. Сама йога-организатор при этом внезапно упорхнула в Турцию, хотя с ней договаривались о том, что он первой отправится в Индию и будет ждать там остальных.