Во Владивостоке в здании бассейна одной из школ обрушился потолок

«Прокуратура Советского района организовала проверку по факту нарушения целостности конструкции потолка в помещении бассейна общеобразовательной школы № 72 города Владивостока. Утром 12 января 2025 года в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году, произошло разрушение потолка и элементов фасада. В результате инцидента никто не пострадал», — говорится в сообщении.
В пресс-службе городской администрации уточнили, что обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы.
В настоящее время территория школы оцеплена и находится под охраной. Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал прокурор Советского района города Максим Муравьев.
На рассмотрении в суде находится административный иск прокурора района к администрации Владивостока о признании бездействия незаконным и возложении обязанности профинансировать техническое обследование и ремонт кровли школы. Нарушения не были устранены по представлению прокурора.
Глава города Константин Шестаков в Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время состояние школы будет обследовано, а отдельно стоящее здание бассейна огородят в целях безопасности. «Введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Сейчас выставляется ограждение, по всему периметру будут информационные таблички и система видеонаблюдения, усилена охрана. После того как объект обследуют, рассмотрим возможность либо капитального ремонта бассейна, либо демонтажа и строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса», — отметил он, добавив, что на время проведения экспертизы до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения.