Во Владивостоке в здании бассейна одной из школ обрушился потолок

Глава города Константин Шестаков в Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время состояние школы будет обследовано, а отдельно стоящее здание бассейна огородят в целях безопасности. «Введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Сейчас выставляется ограждение, по всему периметру будут информационные таблички и система видеонаблюдения, усилена охрана. После того как объект обследуют, рассмотрим возможность либо капитального ремонта бассейна, либо демонтажа и строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса», — отметил он, добавив, что на время проведения экспертизы до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения.