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Журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Украины и Калифорнии

Журналист раскритиковал решение Байдена о финансовой помощи Киеву.

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента США Джо Байдена в разрушении Калифорнии и Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

Боуз утверждает, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов, и связывает это с сокращением бюджетов пожарных и аварийно-спасательных служб, осуществленным администрацией Байдена.

«Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе (Калифорния и Украина — прим.) разрушены. Спасибо, Джо», — написал он.

Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес с 7 января, и метеорологи связывают это с сухими и ветренными погодными условиями, способствующими быстрому распространению огня. По последним данным, число погибших в результате пожаров достигло 13 человек, а более десяти тысяч зданий были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи. Власти эвакуировали свыше 180 000 человек из опасных районов.

* Cоциальная сеть X (бывший Twitter) была заблокирована на территории РФ.

Байден Джо