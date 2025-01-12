Журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Украины и Калифорнии

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил президента США Джо Байдена в разрушении Калифорнии и Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.
Боуз утверждает, что ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов, и связывает это с сокращением бюджетов пожарных и аварийно-спасательных служб, осуществленным администрацией Байдена.
«Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе (Калифорния и Украина — прим.) разрушены. Спасибо, Джо», — написал он.
Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес с 7 января, и метеорологи связывают это с сухими и ветренными погодными условиями, способствующими быстрому распространению огня. По последним данным, число погибших в результате пожаров достигло 13 человек, а более десяти тысяч зданий были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров образовались огненные смерчи. Власти эвакуировали свыше 180 000 человек из опасных районов.
* Cоциальная сеть X (бывший Twitter) была заблокирована на территории РФ.