Журналист Боуз обвинил Байдена в уничтожении Украины и Калифорнии

Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес с 7 января, и метеорологи связывают это с сухими и ветренными погодными условиями, способствующими быстрому распространению огня. По последним данным, число погибших в результате пожаров достигло 13 человек, а более десяти тысяч зданий были уничтожены.