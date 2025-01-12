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Во Владивостоке в здании бассейна одной из школ обрушился потолок

В результате происшествия никто не пострадал.

В одной из школ Владивостока произошло обрушение потолка и элементов фасада в помещении бассейна. В связи с этим прокуратура начала проверку, как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Инцидент произошел 12 января 2025 года в бассейне общеобразовательной школы № 72, который был введен в эксплуатацию в 1987 году. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту нарушения целостности конструкции потолка. В пресс-службе городской администрации уточнили, что обрушение произошло в отдельно стоящем здании бассейна.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку в Оренбурге после того, как посетителей бассейна в одном из фитнес-центров ударило током. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.