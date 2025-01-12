Подробности тушения пожара в алматинском КБТУ рассказали в МЧС

Так, первое сообщение о тушении пламени прибывшими на место силами МЧС было опубликовано в 22:10. На месте работали 59 пожарных и 16 единиц техники. К полуночи на месте пожара был создан оперативный штаб.
Командным центром МЧС Казахстана поручено нарастить силы и средства для ликвидации возгорания. На месте работали уже 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы. В.
00:26 пожар локализовали. В МЧС отметили, что тушение производилось четырьмя боевыми участками. Процесс был осложнен особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением. В момент локализации огня с крыши административного здания без повреждения был снят флаг Казахстана.
В 01:10 в МЧС сообщили, что пожар полностью ликвидирован на площади 120 кв.м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели.