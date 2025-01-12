Обрушился потолок в бассейне школы Владивостока: возбуждено уголовное дело

Здание бассейна, построенное в 1987 году, использовалось для уроков физкультуры и внеклассных занятий. Ситуация находится под контролем МЧС, прокуратуры и администрации города. Напомним, что год назад в селе Вольно-Надеждинское обрушилась пристройка к школе, что подчеркивает актуальность проверок состояния образовательных объектов.