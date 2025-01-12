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Обрушился потолок в бассейне школы Владивостока: возбуждено уголовное дело

В воскресенье, 12 января, в здании бассейна школы № 72 на улице Артековской произошло обрушение потолка и элементов фасада, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили в администрации города, никто не пострадал, так как в момент происшествия помещение было пустым. Введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Территория оцеплена, усиливается охрана, устанавливаются видеонаблюдение и предупреждающие таблички.

Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши по статье «Халатность». Прокуратура Советского района начала проверку обстоятельств произошедшего. Ранее прокурор подал иск к администрации города с требованием устранить нарушения в ремонте кровли. Однако на момент инцидента решение суда еще не было вынесено.

Как отметил глава города Константин Шестаков, до 20 января школа переходит на дистанционное обучение. В течение недели специалисты проведут обследование состояния здания бассейна и школы. Рассматривается вариант капитального ремонта или сноса с последующим строительством нового спортивного комплекса.

Здание бассейна, построенное в 1987 году, использовалось для уроков физкультуры и внеклассных занятий. Ситуация находится под контролем МЧС, прокуратуры и администрации города. Напомним, что год назад в селе Вольно-Надеждинское обрушилась пристройка к школе, что подчеркивает актуальность проверок состояния образовательных объектов.