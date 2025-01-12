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Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели дело

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения потолка в помещении бассейна одной из школ Владивостока. Об этом сообщается в Telegram-канале территориального управления СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«12 января 2025 года в помещении бассейна общеобразовательной школы Владивостока в Советском районе произошло разрушение потолка и элементов фасада. По данному факту следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Следователи СК провели осмотр места происшествия. Установлено, что в результате обрушения никто не пострадал», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Владивостока, бассейн был действующим. Школьники еще не вернулись с каникул, учебный процесс начнется 13 января. Ранее глава города Константин Шестаков сообщил, что до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения. Градоначальник также поручил в течение недели провести техническое обследование всех муниципальных объектов, где имеются бассейны.

Разрушение потолка и элементов фасада произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы № 72, который введен в эксплуатацию в 1987 году. В настоящее время территория школы оцеплена. Введен режим локальной чрезвычайной ситуации.

СК
образование