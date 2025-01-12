Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели дело

«12 января 2025 года в помещении бассейна общеобразовательной школы Владивостока в Советском районе произошло разрушение потолка и элементов фасада. По данному факту следственными органами СК по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Следователи СК провели осмотр места происшествия. Установлено, что в результате обрушения никто не пострадал», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы администрации Владивостока, бассейн был действующим. Школьники еще не вернулись с каникул, учебный процесс начнется 13 января. Ранее глава города Константин Шестаков сообщил, что до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения. Градоначальник также поручил в течение недели провести техническое обследование всех муниципальных объектов, где имеются бассейны.
Разрушение потолка и элементов фасада произошло в отдельно стоящем здании бассейна школы № 72, который введен в эксплуатацию в 1987 году. В настоящее время территория школы оцеплена. Введен режим локальной чрезвычайной ситуации.