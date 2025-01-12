Во Владивостоке после обрушения потолка школьного бассейна завели дело

По данным пресс-службы администрации Владивостока, бассейн был действующим. Школьники еще не вернулись с каникул, учебный процесс начнется 13 января. Ранее глава города Константин Шестаков сообщил, что до 20 января в школе введен дистанционный режим обучения. Градоначальник также поручил в течение недели провести техническое обследование всех муниципальных объектов, где имеются бассейны.