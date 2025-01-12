В Ижевске мужчина украл у незнакомой женщины шубу и телефон

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) по факту хищения у местной жительницы норковой шубы и мобильного телефона. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего неработающего, ранее судимого мужчину», — заявили в ведомстве.
Следствие выяснило, что в декабре 2024 года злоумышленник увидел женщину в алкогольном опьянении, которая спала на улице. Он привел ее в общежитие, достал из карманов шубы телефон и паспорт, а затем продал гаджет соседу.
Подозреваемый разбудил женщину незнакомку и пригласил в свою комнату, где между ними произошел конфликт, после которого потерпевшую выгнали на улицу. После этого мужчина также продал шубу соседу. Ведомство сообщает, что общий ущерб составил 86 тыс. рублей.
На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. МВД уточняет, что за такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее, 3 января, в Москве 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения залезла в салон красоты на улице Первомайская и вынесла оттуда косметику стоимостью более 20 тыс. рублей. Следы ограбления, произошедшего в ночь на пятницу, сотрудники салона обнаружили утром, придя на работу.
До этого, 23 января 2024 года, ранее судимый мужчина похитил норковую шубу из открытой квартиры в Саратове. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Похитителем оказался 28-летний ранее неоднократно судимый житель Заводского района. Продать украденную шубу мужчина не успел, и ее изъяли.