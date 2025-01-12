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Детские игры закончились пожаром в Иркутской области

Дети подожгли заброшенный дом во время игры в Тулуне.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области произошел пожар по вине школьников. Дети пробрались в заброшенный деревянный дом в Тулуне и стали играть со спичками и петардами. Искры хватило, чтобы разгорелся огонь. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.

— Огонь на 108 квадратах потушили восемь спасателей с помощью двух единиц техники, — рассказали в ведомстве.

О том, что к случившемуся причастны школьники, выяснили дознаватели МЧС. Ребят видели соседи. Мальчишки не раз баловались с огнем на глазах у взрослых.

Эксперты напоминают, по закону, родитель отвечает за ребенка-поджигателя, пока тому не исполнилось 16 лет. С этого возраста подростки самостоятельно несут ответственность за преступление.