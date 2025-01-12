Детские игры закончились пожаром в Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар по вине школьников. Дети пробрались в заброшенный деревянный дом в Тулуне и стали играть со спичками и петардами. Искры хватило, чтобы разгорелся огонь. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приангарью.