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Число жертв пожаров на юге Калифорнии увеличилось

Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии выросло до 16. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.

Источник: AP 2024

Окружной шериф Роберт Луна добавил, что по меньшей мере 13 человек пропали без вести. При этом он подчеркнул, что пока неясно, связаны ли эти случаи именно с пожарами.

По меньшей мере 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса эвакуировали минувшей ночью, добавил телеканал. Власти округа Лос-Анджелес объявили чрезвычайное положение и предупредили, что дым и твердые частицы, распространяемые в результате пожаров, могут представлять угрозу для здоровья и жизни.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

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