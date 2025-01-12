Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Колыме спасли заблудившегося охотника

МАГАДАН, 12 янв — РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли и эвакуировали заблудившегося охотника в Ягоднинском округе Магаданской области, мужчина вышел на связь по спутниковому телефону, сообщает ГУМЧС России по региону.

Источник: РИА Новости

«К месту происшествия на снегоходах выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 6 МЧС России из поселка Ягодное и волонтеры. Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина потерялся в районе реки Джелгала в Ягоднинском районе. Со слов заявителя, на которые ссылается ведомство, к месту охоты его отвез друг на снегоходе. Мужчина заблудился, и к назначенному месту, откуда его должны были забрать, выйти не смог.

«Поздним вечером эвакуируемый был доставлен в поселок Ягодное, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — дополняет ведомство.

МЧС