На Колыме спасли заблудившегося охотника

«К месту происшествия на снегоходах выдвинулись сотрудники пожарно-спасательной части № 6 МЧС России из поселка Ягодное и волонтеры. Дорога заняла около четырех часов, путь был осложнен высоким снежным покровом и коротким световым днем. В ожидании помощи гражданин обнаружил балок, где смог разжечь костер и согреться», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина потерялся в районе реки Джелгала в Ягоднинском районе. Со слов заявителя, на которые ссылается ведомство, к месту охоты его отвез друг на снегоходе. Мужчина заблудился, и к назначенному месту, откуда его должны были забрать, выйти не смог.
«Поздним вечером эвакуируемый был доставлен в поселок Ягодное, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — дополняет ведомство.