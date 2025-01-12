На Колыме спасли заблудившегося охотника

Уточняется, что мужчина потерялся в районе реки Джелгала в Ягоднинском районе. Со слов заявителя, на которые ссылается ведомство, к месту охоты его отвез друг на снегоходе. Мужчина заблудился, и к назначенному месту, откуда его должны были забрать, выйти не смог.