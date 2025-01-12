Омские полицейские поймали велосипедного вора-рецидивиста

Омские полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Им оказался 30-летний местный житель, освободившийся из мест лишения свободы в августе 2024 года.
По данным следствия, в конце декабря в полицию поступили заявления от двух жителей дома на улице Красный Путь, дом 103 о краже велосипедов. Транспортные средства, стоимостью 40 и 45 тысяч рублей были похищены с лестничных площадок 6-го и 15-го этажей.
Похищенные велосипеды мужчина уже успел сдать в комиссионный магазин. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье «Кража».