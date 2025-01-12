Омские полицейские поймали велосипедного вора-рецидивиста

По данным следствия, в конце декабря в полицию поступили заявления от двух жителей дома на улице Красный Путь, дом 103 о краже велосипедов. Транспортные средства, стоимостью 40 и 45 тысяч рублей были похищены с лестничных площадок 6-го и 15-го этажей.