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На северо-западе Челябинска автобус сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода

На северо-западе Челябинска автобус сбил внезапно выбежавшего на дорогу пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло утром 12 января на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского.

По камерам уличного наблюдения заметно, что автобус следовал по направлению к центру города, пересекал регулируемый переход на разрешенный сигнал светофора, в то время как пешеход — на красный. От удара мужчина отлетел на несколько метров.

На место оперативно прибыла реанимационная бригада скорой медпомощи, пострадавшего госпитализировали.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи дома 97 по улице Братьев Кашириных. По предварительным данным, мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Volgabus, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора», — подтвердили в городской Госавтоинспекции.