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В Омске ночью тушили двухквартирный дом

Огонь охватил веранду и кровлю на площади 40 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Этой ночью в Центральном округе Омска сотрудники МЧС тушили серьезный пожар. Около полпервого ночи загорелась веранда в двухквартирном доме. Огонь быстро перекинулся на кровлю здания.

Пламенем было охвачено 40 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 25 пожарных и 5 единиц техники МЧС России. Открытое горение было ликвидировано в 00:51.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Сотрудники МЧС обращаются к омичам и просят внимательно относиться к состоянию проводки в доме, не перегружать сеть электроприборами. Это может привести к короткому замыканию и пожару.

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