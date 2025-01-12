В Омске ночью тушили двухквартирный дом

Этой ночью в Центральном округе Омска сотрудники МЧС тушили серьезный пожар. Около полпервого ночи загорелась веранда в двухквартирном доме. Огонь быстро перекинулся на кровлю здания.
Пламенем было охвачено 40 квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 25 пожарных и 5 единиц техники МЧС России. Открытое горение было ликвидировано в 00:51.
Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Сотрудники МЧС обращаются к омичам и просят внимательно относиться к состоянию проводки в доме, не перегружать сеть электроприборами. Это может привести к короткому замыканию и пожару.