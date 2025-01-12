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NBC: в Калифорнии число погибших в из-за пожаров возросло до 16

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания NBC.

Источник: AP 2024

Отмечается, что в зоне пожара «Итон» погибли уже одиннадцать человек, еще пять — на территории, охваченной пожаром «Палисейдс». При этом судмедэксперты пока не могут установить личности погибших.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах. Сгорели дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона.

Американский лидер ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.

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