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В Магнитогорске полицейские, рискуя жизнью, сняли с крыши мужчину

О ЧП в городе металлургов рассказали сегодня в ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на крыше одной из многоэтажек находится мужчина, который ведет себя неадекватно. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы.

Лейтенант полиции Кирилл Кравзин и старший сержант полиции Максим Рыжкин по пожарной лестнице поднялись на крышу, а лейтенант полиции Ильгар Рагимов в это время пытался отвлечь мужчину разговорами от необдуманного поступка. На видео процесс спасения записали очевидцы.

«Полицейские, рискуя своей жизнью, скатились с карниза к забору, перехватили человека, будут его выводить», — комментирует автор видео.

Так как крыша была покатой, то виновника ЧП пришлось в буквальном смысле тащить за капюшон.

После завершения операции мужчину передали медикам. В ведомстве подчеркнули, что сейчас его здоровью и жизни ничто не угрожает.