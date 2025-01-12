В Магнитогорске полицейские, рискуя жизнью, сняли с крыши мужчину

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на крыше одной из многоэтажек находится мужчина, который ведет себя неадекватно. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы.
Лейтенант полиции Кирилл Кравзин и старший сержант полиции Максим Рыжкин по пожарной лестнице поднялись на крышу, а лейтенант полиции Ильгар Рагимов в это время пытался отвлечь мужчину разговорами от необдуманного поступка. На видео процесс спасения записали очевидцы.
«Полицейские, рискуя своей жизнью, скатились с карниза к забору, перехватили человека, будут его выводить», — комментирует автор видео.
Так как крыша была покатой, то виновника ЧП пришлось в буквальном смысле тащить за капюшон.
После завершения операции мужчину передали медикам. В ведомстве подчеркнули, что сейчас его здоровью и жизни ничто не угрожает.