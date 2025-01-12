В Борисове 16-летний учащийся колледжа взорвал петардой унитаз во время занятий. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
«16-летний учащийся 1-го курса одного из колледжей Борисова петардой взорвал унитаз», — сказано в сообщении.
Сообщается, что днем в перерывах между парами компания подростков зашла в туалет, который находится на первом этаже учебного заведения. Один из подростков принял решение заложить петарду в основание унитаза.
Говорится, что после взрыва петарды унитаз оказался поврежден. Все происходящее на камеру своего телефона снимал один из компании подростков. В милиции подчеркнули, что личность фигуранта установили. Причину своего поступка он не смог объяснить. В ведомстве отметили, что в отношении несовершеннолетнего районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по факту хулиганства.
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