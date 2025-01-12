В Борисове 16-летний учащийся колледжа взорвал петардой унитаз во время занятий

Говорится, что после взрыва петарды унитаз оказался поврежден. Все происходящее на камеру своего телефона снимал один из компании подростков. В милиции подчеркнули, что личность фигуранта установили. Причину своего поступка он не смог объяснить. В ведомстве отметили, что в отношении несовершеннолетнего районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по факту хулиганства.