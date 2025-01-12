Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Борисове 16-летний учащийся колледжа взорвал петардой унитаз во время занятий

В Борисове учащийся колледжа получил уголовное дело, повредив петардой унитаз.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове 16-летний учащийся колледжа взорвал петардой унитаз во время занятий. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

«16-летний учащийся 1-го курса одного из колледжей Борисова петардой взорвал унитаз», — сказано в сообщении.

Сообщается, что днем в перерывах между парами компания подростков зашла в туалет, который находится на первом этаже учебного заведения. Один из подростков принял решение заложить петарду в основание унитаза.

Говорится, что после взрыва петарды унитаз оказался поврежден. Все происходящее на камеру своего телефона снимал один из компании подростков. В милиции подчеркнули, что личность фигуранта установили. Причину своего поступка он не смог объяснить. В ведомстве отметили, что в отношении несовершеннолетнего районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по факту хулиганства.

Тем временем СК проводит проверку по факту смерти двухлетнего ребенка в детском учреждении Осиповичей: «Во время приема пищи малыш подавился едой».

Ранее мы писали, что 59-летний мужчина замерз насмерть в лесу в Ляховичском районе.

Кроме того, 57-летний житель Лунинецкого района опрокинул на себя самодельный трактор.