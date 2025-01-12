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В Минске трое пьяных подростков повредили восемь автомобилей во дворе

Подростки повредили восемь автомобилей в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске трое пьяных подростков повредили восемь автомобилей во дворе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что примерно в 06.00 в милицию поступила информация о том, что ночью на припаркованных у дома автомобилях оказались разбиты стекла, повреждены боковые зеркала, появились вмятины на кузовах.

Сотрудники Советского РУВД смогли установить, что машины повредили двое 14-летних подростков и их 17-летний знакомый. Они шли по двору и стали беспричинно наносить удары по авто.

«В общей сложности несовершеннолетние повредили не менее 8 транспортных средств», — уточнили в милиции.

Сообщается, что свое поведение несовершеннолетние объяснили тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли контролировать свои действия. Милиция проводит проверку по факту, где и как подростки смогли купить алкоголь. Подчеркивается, что причастные будут привлечены к ответственности.

Также сказано, что устанавливается сумму причиненного ущерба. В ГУВД Мингорисполкома обратили внимание на то, что его придется возмещать несовершеннолетним, а также их родителям. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Ранее в Борисове 16-летний учащийся колледжа взорвал петардой унитаз во время занятий.

Тем временем пограничники поймали нарушителей с аэростатами и баллонами газа у границы Литвы.

Также мы писали, что 8-летний ребенок погиб под колесами автомобиля в Минске.