В Минске трое пьяных подростков повредили восемь автомобилей во дворе

Сообщается, что свое поведение несовершеннолетние объяснили тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения и не могли контролировать свои действия. Милиция проводит проверку по факту, где и как подростки смогли купить алкоголь. Подчеркивается, что причастные будут привлечены к ответственности.