История о клевете, хайпе и человеческой совести. Как в Ташкенте женщина оклеветала инспектора, выписавшего ей штраф

Ситуация накалялась, но на помощь пришли камеры наблюдения. На них хорошо видно, что после препирательства с правоохранителем женщина шла по пандусу клиники и поскользнулась, потеряв равновесие. Неудачно упав, она сломала руку. Никаких противоправных действий со стороны инспектора не было, никто её не толкал. Всё заявление женщины оказалось ложью.