Тольяттинка фиктивно поставила на учет 17 иностранцев

По данным полицейских, 25-летняя местная жительница за три месяца незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, она не собиралась предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.