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Жизнь 64-летнего уфимца унес пожар его собственном доме

Пожилой житель Уфы погиб во время пожара у себя дома.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился на улице Районная, загорелась комната в частном бревенчатом доме. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили горение на площади пяти квадратных метров. К сожалению, в ходе ликвидации пожара был обнаружен труп 64-летнего мужчины.

По словам пожарных, к погибшему им часто приходилось приезжать. У покойного в доме была буржуйка, труба выходила в окно и всегда сильно дымила. Кроме того, в жилище было много хлама, из-за чего создавалась опасность пожара.

Предполагаемой причиной трагедии специалисты называют нарушение правил монтажа дымовой трубы. На месте в настоящее время работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

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