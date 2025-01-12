Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор заявил о «контролируемом выгорании» топлива в Энгельсе

На промышленном предприятии в Энгельсе, где после атаки дронов начался пожар, идет процесс «контролируемого выгорания топлива», сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Источник: Роман Бусаргин

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации», — написал он.

Губернатор отметил, что количество дыма и площадь пожара снижаются. Последние пробы воздуха показали, что превышения концентрации вредных веществ в районе возгорания нет, добавил Бусаргин.

10 января он писал, что, по оценкам специалистов, процесс выгорания топлива, ориентировочно, займет «еще два дня».

Утром 8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников, обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, из-за которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 11 января Бусаргин сообщал, что площадь возгорания сократилась на 80%.

Во время тушения возгорания погибли два сотрудника МЧС, еще один пострадал. В Минздраве региона сообщали, что пострадавший пожарный находится в стабильно тяжелом состоянии.

Читайте РБК в Telegram.

пожары