Губернатор заявил о «контролируемом выгорании» топлива в Энгельсе

Утром 8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников, обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, из-за которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 11 января Бусаргин сообщал, что площадь возгорания сократилась на 80%.