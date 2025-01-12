Губернатор заявил о «контролируемом выгорании» топлива в Энгельсе

«Продолжается процесс контролируемого выгорания топлива. Специалисты в круглосуточном режиме принимают все необходимые меры для ликвидации», — написал он.
Губернатор отметил, что количество дыма и площадь пожара снижаются. Последние пробы воздуха показали, что превышения концентрации вредных веществ в районе возгорания нет, добавил Бусаргин.
10 января он писал, что, по оценкам специалистов, процесс выгорания топлива, ориентировочно, займет «еще два дня».
Утром 8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников, обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, из-за которого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. 11 января Бусаргин сообщал, что площадь возгорания сократилась на 80%.
Во время тушения возгорания погибли два сотрудника МЧС, еще один пострадал. В Минздраве региона сообщали, что пострадавший пожарный находится в стабильно тяжелом состоянии.
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